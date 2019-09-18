ترامب: أصدرت تعليمات لوزير الخزانة الأمريكي بتشديد العقوبات على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن إصداره تعليمات لوزير الخزانة الأمريكية بتشديد العقوبات على إيران. وقال ترامب في تغريدة على موقعه في "تويتر"، "لقد أصدرت للتو تعليمات إلى وزير الخزانة بزيادة العقوبات على دولة إيران بشكل كبير". وكان ترامب قد أكد قبيل توجهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن، الأسبوع الماضي، أن "القيادة الإيرانية تريد عقد لقاء معه".



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