كاتانيتش يرصد مواجهة امانة بغداد والقوة الجوية من المدرجات

2019-09-18 | 14:56
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يتواجد مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، في مدرجات ملعب بغداد، لمراقبة مباراة اصحاب الارض والقوة الجوية في انطلاق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ويسعى كاتانيتش الى التواجد في اكثر عدد ممكن من المباريات من اجل مراقبة عدد من اللاعبين في الدوري الممتاز، تمهيداً لضمهم الى صفوف اسود الرافدين.
ومن المؤمل ان يصدر المدرب الصربي، القائمة الاولية لاسود الرافدين مطلع الشهر المقبل استعداداً للتصفيات المزدوجة (كأس العالم & كأس آسيا).
وانطلق الموسم الجديد للدوري العراقي الممتاز، قبل قليل، باقامة خمس مباريات، فيما ستقام المباراة السادسة بين الشرطة والحدود في تمام الاسعة السادسة مساءً.
ومن المؤمل ان يصدر المدرب الصربي، القائمة الاولية لاسود الرافدين مطلع الشهر المقبل استعداداً للتصفيات المزدوجة (كأس العالم & كأس آسيا).
وانطلق الموسم الجديد للدوري العراقي الممتاز، قبل قليل، باقامة خمس مباريات، فيما ستقام المباراة السادسة بين الشرطة والحدود في تمام الاسعة السادسة مساءً.
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