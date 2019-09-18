أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهم بالإرهاب في محافظة ميسان. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على احد المتهمين ضمن محافظة ميسان والمطلوب وفق احكام المادة ٤/ارهاب (دكة عشائرية)".



وأضاف معن، أنه "تم احالته إلى القضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على متهم بالإرهاب في ميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.