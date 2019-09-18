رئيس إيران يتذرع بالتأشيرات للهروب من الجمعية العامة للأمم المتحدة

يعتزم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلغاء رحلته والوفد المرافق له إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الجاري، على خلفية عدم إصدار تأشيرات سفر حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، الأربعاء، أن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف قد يلغيان رحلتهما المقرر لها الإثنين 23 سبتمبر/أيلول الجاري، إذا تأخرت التأشيرات لعدة ساعات.

وانطلقت الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، داخل مقر المنظمة الأممية الرسمي الواقع في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفقا للجدول المحدد سابقا، من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد يوم واحد من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 سبتمبر/أيلول.

وفي سياق متصل، ألمحت إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية وتتخذ من التشيك مقرا لها، إلى تحميل مسؤولين ومؤسسات أمريكية لإيران مسؤولية شن هجمات على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية واعتزام روحاني إلغاء سفره إلى الأمم المتحدة.

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ومع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط توقعات بحضور الإيراني حسن روحاني، أثيرت بعض التكهنات حول احتمالية لقاء ثنائي بين ترامب وروحاني، غير أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أكد أنه لا توجد خطط حالياً لدى الإدارة الأمريكية لترتيب لقاء بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني.

وانسحبت واشنطن، العام الماضي، من الاتفاق النووي، الذي وافقت إيران بموجبه على الالتزام بقيود على برنامجها النووي في مقابل الوصول لشبكة التجارة الدولية.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه لا يتطلع ولا يفضل لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني خلال الاجتماعات بالأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

وشدد ترامب، في تصريحات سابقة، على أنه يعتقد أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق، متابعا "منفتحون على إبرام اتفاق مع طهران، وسنرى ما سيحدث فيما يتعلق بتخفيف العقوبات عليها للتوصل إلى تسوية".

وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق أفضل وأكثر شمولاً مع إيران عبر الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة معها.