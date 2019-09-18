السلطات الروسية تحيّد شخصين قبل القيام بعملية إرهابية

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وكالاتالأربعاء 2019/9/18 04:52 م بتوقيت أبوظبي
السلطات الروسية تقوم بعملية تحييد في القوقاز - أرشيفية
أعلنت السلطات الروسية تحييد اثنين من الإرهابيين، في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في جمهورية "قبردينو - بلقاريا"، شمالي القوقاز.
وذكر بيان للجنة مكافحة الإرهاب، أن معلومات وردت عن وجود اثنين من المسلحين، ينتميان لجماعة متطرفة، في أحد المنازل، وأن الشخصين كانا يعدان للقيام بعمل إرهابي.
وتم تطويق المنزل، وبعدما رفضا الاستسلام وشرعا في إطلاق النار على قوات الأمن، تم تحييدهما أثناء العملية، وتم تحديد شخصيتيهما بصفة مبدئية.
وأضافت اللجنة، في بيانها، أنه تم العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع ورشاشات وذخيرة في المكان، وتم تأكيد أنه لم يتضرر أحد من العناصر الأمنية أو المدنيين.
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