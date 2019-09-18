118 مركزا حول العالم تدشن التصويت لـ"الوطني الإماراتي" الأحد

تستقبل البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات، الأحد المقبل، أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويستقبل 118 مركزا انتخابيا حول العالم جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 6 مساء بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز.

ووفقا لفروق التوقيت العالمية، ستكون العاصمة النيوزيلندية ولينجتون أول المدن التي تشهد انطلاق عملية التصويت في الخارج على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر المناطق التي تنطلق فيها عمليات التصويت.

ورحبت السفارات والبعثات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بأعضاء اللجان الانتخابية، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية من المواطنين الموجودين خارج الدولة.

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ويمكن التعرف على هذه المراكز وأماكن وجودها من خلال الموقعين الإلكترونيين للجنة الوطنية للانتخابات، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وجاء تحديد عدد المقار الانتخابية في الخارج ومواقع تمركزها بعد دراسة مستفيضة أجرتها اللجنة الوطنية للانتخابات لأعداد المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج وفترات وأوقات سفرهم، سواء للدراسة أو السياحة حيث استقرت على تحديد 118 مركزاً ستوفر جميع الإمكانيات لأعضاء الهيئات الانتخابية لممارستهم حقهم الوطني.

ويتوجب على الناخبين إحضار بطاقة الهوية الإماراتية للمشاركة في التصويت، وعلى كل ناخب أن يدلي بصوته بنفسه حيث يحظر التصويت بالوكالة.

وكانت اللجنة قد اعتمدت نظام التصويت بالخارج للمرة الأولى في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، بهدف إتاحة المجال أمام أعضاء الهيئات الانتخابية، من الذين تفرض طبيعة عملهم أو دراستهم أو لأسباب أخرى الوجود خارج الدولة، لممارسة حقهم الانتخابي، الذي يعد حقاً للجميع، وواجبا لضمان الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس.

وبدأت الحملات الدعائية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، لتستمر 27 يوما حتى تاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.