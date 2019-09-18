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ترامب يعلن تشديدا كبيرا للعقوبات المفروضة على إيران

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الان تتابع ترامب يعلن تشديدا كبيرا للعقوبات المفروضة على إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 27 دقيقة - 4:05 م, 18 سبتمبر 2019 م

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أعلن دونالد ترامب الأربعاء عن تشديد “كبير” للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجمات السبت على منشآت نفطية في ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر “لقد أمرت للتو وزير الخزانة بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية!”، دون مزيد من التفاصيل.

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