ترامب يعلن تشديدا كبيرا للعقوبات المفروضة على إيران

أعلن دونالد ترامب الأربعاء عن تشديد “كبير” للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجمات السبت على منشآت نفطية في السعودية ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر “لقد أمرت للتو وزير الخزانة بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية!”، دون مزيد من التفاصيل.