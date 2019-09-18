الان تتابع شبكة NBC: خيارات ترامب للرد على إيران تشمل ضربات عسكرية لمنشآت نفطية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلنت شبكة NBC، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس مجموعة من الخيارات للرد على إيران. وقالت الشبكة، اليوم الأربعاء، أن خيارات ترامب تشمل ضربات عسكرية لمنشآت نفطية.

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