قبيلة سعودية تستقبل وحدة عسكرية عائدة من اليمن بطريقتهم الخاصة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أعدت قبيلة سعودية يقطن أفرادها في محافظة ”رجال ألمع“ التابعة لمنطقة عسير، استقبالًا مميزًا لوحدة عسكرية عائدة من القتال عند الحدود مع اليمن، حيث حضر البخور والرقص والأهازيج الفلكلورية، ولم يغب إطلاق النار.



وأظهر مقطع فيديو صوّره أحد الحاضرين للمناسبة، عددًا من الجنود السعوديين يسيرون في رتل منظم على طريق ترابي، بينما يصطف عدد من الرجال على جانبي الطريق وفي منتصفه، بينما تسير مراسم استقبال مستمدة من تراث المنطقة.

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ويظهر أحد الرجال حاملًا البخور، بينما يقوم آخر بأداء رقصة فلكلورية أمام الجنود قبل أن يطلق رصاصة في الهواء من سلاح قديم يستخدمه بعض السكان كجزء من الموروث المحلي.

وبدا جنود الوحدة العسكرية سعيدين بالاستقبال، وتفاعل عدد منهم مع الموسيقى الإيقاعية التراثية التي تعزف في المكان، وعلت ابتسامات آخرين.

ولقي الفيديو تداولًا لافتًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط إشادة بمعدّي الاستقبال الذي يقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن إحدى القبائل نظمته صباح يوم الثلاثاء، وانتهى بإقامة فطور جماعي للجنود.