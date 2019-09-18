وصل عدد الأتراك الذين قدموا طلبات لجوء في ألمانيا إلى 7.610 طلبات لجوء، منذ يناير وحتى أغسطس من هذا العام. وبحسب بيانات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين والذي تناولته اليوم الأربعاء صحيفة "راينش بوست"، فإن الاعتراف بطلبات اللجوء شهد ارتفاعًا ملحوظًا، فقد تم الاعتراف بـ44.8 بالمئة من الطلبات التي تم تقديمها، بينما بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة من قبل الأتراك عام 2018، نحو 10.655 وتم الاعتراف بـ41.4 بالمئة من تلك الطلبات. وفي عام 2017 تقدم 8.483 مواطنًا تركيًا بطلب لجوء إلى ألمانيا وبلغ معدل الاعتراف بطلبات اللجوء 28.1 بالمئة. يذكر أن تركيا أصبحت في المرتبة الرابعة من حيث عدد طالبي اللجوء القادمين منها، بعد السوريين والعراقيين.



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كانت هذه تفاصيل خبر بيان رسمي.. تزايد أعداد طلبات لجوء الأتراك إلى ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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