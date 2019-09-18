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مقتل 30 تلميذاً ومعلمين اثنين بحريق داخل مدرسة في ليبيريا‎

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اليمن العربي - وكالات 0 تبليغ

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مقتل 30 تلميذا ومعلمين اثنين بحريق داخل مدرسة في ليبيريا

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

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مقتل 30 تلميذاً ومعلمين اثنين بحريق داخل مدرسة في ليبيريا‎

كتب

الخليج 365 - وكالات

قُتل 30 تلميذاً ومعلماً على الأقل في حريق بمدرسة قرآنية بالقرب من مونروفيا، وفق ما ذكر سولو كيلغبيه، المتحدث باسم مكتب الرئاسة في ليبيريا.

وقال المتحدث إن ”أجهزة الطوارئ أبلغت الرئيس جورج وياه أن 28 شخصًا لقوا مصرعهم“.

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وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن ”الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق“، مضيفا أن ”سبب الحريق غير معروف“.

وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على ”تويتر“ أكد فيها أن الحريق اندلع في مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.

وأضاف ويا في تغريدة أخرى: ”عسى أن يمنح الله القوة لعائلات الضحايا ولجميع المجتمع الإسلامي فلنتذكر عائلات الضحايا في دعواتنا“.

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