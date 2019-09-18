متهمون باغتيال عميد بالجيش.. تعرف على تفاصيل مداهمة وكرين للإرهابيين بالقاهرة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

قتلت قوات الأمن في مصر اليوم الأربعاء 9 عناصر من المنتمين للجماعات الإرهابية، منهم متهمون في اغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات بالجيش المصري، إلى جانب متهمين آخرين في قضايا إرهابية.



وبحسب بيان رسمي من وزارة الداخلية، تم تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وبن العناصر الإرهابية أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15 مايو ”بنطاق القاهرة“ من بينهم قيادى حركة لواء الثورة ”محمود غريب قاسم محمود قاسم“ واسمه الحركى“خلف الدهشورى“.

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وأكد البيان أن القيادي متهم في حادثي اغتيال العميد قوات مسلحةعادل رجائي ، وإستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية، وعثر بحوزتهم على ”6 سلاح آلي، 2خرطوش، كمية من مادتىRSALT والنترات ، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات.

يذكر أن اغتيال العميد عادل رجائي تم في يونيه 2016 على يد عناصر إرهابية، استهدفته أثناء خروجه من المنزل بمنطقة العبور للذهاب إلى عمله في حادثة كانت بمثابة الأولى من نوعها لاغتيال قيادي بالجيش منذ بدء العمليات الإرهابية عقب ثورة 30 يونيه 2013.

وفي نفس العام ”2016“، تم استهداف كمين شرطة العجيزي بمدينة السادات في محافظة المنوفية، ونتج عنه استشها مساعد شرطة ومجند، إلى جانب إصابة آخرين.