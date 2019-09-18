اختتام مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

اختتم مؤتمر الطاقة العالمي في 12 سبتمبر/أيلول، في أبوظبي، وشارك الوفد الروسي في المؤتمر برئاسة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وممثلون عن شركة "روس آتوم".



وانعقد مؤتمر الطاقة تحت شعار "الطاقة من أجل الازدهار"، حيث ناقش المسؤولون في مجال الطاقة الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة، باستخدام تقنيات الجيل الخامس "5G" لإنشاء طاقة سريعة وعالية الجودة ورخيصة. وتم توقيع، خلال المؤتمر، إحدى أهم الاتفاقيات بالنسبة للشرق الأوسط، حيث كان العراق بحاجة إلى مساعدة تمويل في مجال الكهرباء، فوفقا لوزير الطاقة العراقي لؤي الخطيب، فقد العراق حوالي 20% من شبكات النقل، وبهذا الصدد سيتم توقيع العقد مع دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل.

Advertisements

بالإضافة إلى ذلك، أصبح المؤتمر هو الأول الذي شارك فيه وزير الطاقة السعودي الجديد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، حيث ترأس الوفد.

كما قدمت "شركة روس آتوم" الروسية، رؤيتها في تطوير تكنولوجيا نووية سلمية، وسط تحول جذري لاستخدام الطاقة في العالم، وعرضت الشركة نموذجا لمحطات الطاقة النووية في مراحل مختلفة من بناء المحطة التي تحتوي على مفاعل نووي الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الطاقة العالمي القادم سيعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية في أكتوبر/تشرين الأول 2022.