سفير السعودية في بريطانيا: من شبه المؤكد أن إيران وراء الهجوم

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قال السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود اليوم الأربعاء إن إيران مسؤولة بشكل شبه مؤكد عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في مطلع الأسبوع. وقال السفير لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: "من شبه المؤكد أنه كان بدعم إيراني". وأضاف "نحاول تجنب رد فعل سريع للغاية لأن آخر ما نريده هو المزيد من الصراع في المنطقة". وتابع "نحقق في الأمر. نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، وبريطانيا وكل من يريد المشاركة لمساعدتنا في معرفة ماذا حدث، ومن أين جاء الهجوم". وقال مسؤول أمريكي لرويترز، إن الولايات المتحدة ترى أن الهجوم الذي عطل منشأتي النفط السعوديتين، جاء من جنوب غرب إيران، وهو تقييم يؤدي لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

