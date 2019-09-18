محامي سنودن: روسيا فلشت في تجنيد موكلي

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

أصر محام يمثل الموظف السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي.آي.إيه، إدوارد سنودن، في موسكو اليوم الأربعاء على أن الحكومة الروسية لم تنجح في محاولتها لتجنيد عميل الاستخبارات الأمريكي السابق الهارب. وقال المحامي، أناتولي كوشيرينا في تصريحات نقلتها وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيتان: "فور وصول سنودين إلى روسيا، حاول أشخاص من جهاز الأمن الاتحادي إف.إس.بي تجنيده. لكنه رفض". وأضاف كوشيرينا أن رفض سنودين التعاون مع الاستخبارات الروسية هو سبب طول مدة النظر في طلبه للجوء. وقضى سنودن أكثر من شهر في صالة في مطار بموسكو في 2013، بعد وصوله هارباً حتى منحته السلطات الروسية حق اللجوء. ويُعتقد أنه يعيش في روسيا منذ ذلك الوقت. ورفعت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء دعوى قضائية مدنية ضد سنودن لمنعه من الحصول على عوائد كتاب جديد ينشره موظف الاستخبارات الأمريكية السابق. وتؤكد الدعوى أنها لا تسعى إلى وقف نشر أو وقف توزيع المذكرات التي تحمل عنوان "بيرمنينت ريكورد " التي تدور بشكل جزئي حول عمله لصالح الحكومة وتسريباته عن برامج المراقبة لدى الحكومة. وقالت الحكومة إن سنودين وقع اتفاقيتي عدم إفصاح مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي لتنظيم التسريب. وتزعم القضية أن سنودن لم يتقدم بطلب مراجعة، قبل النشر كما تنص الاتفاقيتين. وقال مساعد المدعى العام جودي هانت: "لن نسمح لأفراد بالإثراء على حساب الولايات المتحدة، دون الوفاء بالتزاماتهم بمراجعة ما قبل النشر". 24 - د ب أ

