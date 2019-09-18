شكرا لقرائتكم ترمب يأمر وزير الخزانة بتشديد عقوبات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عن تشديد "كبير" للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجمات السبت على منشآت نفطية في السعودية ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.
وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "لقد أمرت للتو وزير الخزانة (ستيفن منوتشين) بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية!"، دون مزيد من التفاصيل.
لكن طهران تنفي علاقتها بالهجمات.
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