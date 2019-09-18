شكرا لقرائتكم مصر: مقتل إرهابيين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 9 إرهابيين، بينهم قيادي في حركة لواء الثورة في مدينتي العبور و15 مايو، المتورطين في اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعة بالجيش.

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء إن 9 عناصر إرهابية قتلوا عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو من بينهم قيادي في حركة لواء الثورة ـ ويدعى محمود غريب قاسم محمود قاسم ـ واسمه الحركي خلف الدهشوري.

وأضافت أن غريب متورط في حادثي اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.

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وأشارت إلى أنه عثر بحوزتهم على أسلحة وعبوات ومواد متفجرة.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

وحركة "لواء الثورة" هي إحدى المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، وظهرت في مصر عام 2016 وتستهدف قوات الأمن من خلال شن هجمات دامية ضدها وخصوصاً ضباط الشرطة.

وتشن السلطات منذ شباط/فبراير 2018، عملية واسعة النطاق "لمكافحة الإرهاب" في شتى أنحاء البلاد خصوصاً في شمال سيناء وهي المنطقة التي شهدت نشاطاً مكثفاً من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية.