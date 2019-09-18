شكرا لقرائتكم NBC: خيارات ترمب للرد على إيران تشمل ضربات عسكرية لمنشآت نفطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال موقع شبكة "إن بي سي نيوز NBC News" الأميركية، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس مجموعة من الخيارات لاتخاذ إجراءات ضد إيران.

وقالت إن من ضمن تلك الخيارات الهجوم السيبراني، وضرب منشآت نفطية أو أصول للحرس الثوري الإيراني، وفقا لما صرح به مسؤولون أميركيون لـشبكة "ان بي سي نيوز".

ووفقاً للموقع، فإنه في اجتماع لمجلس الأمن القومي، الاثنين الماضي، قدم مجموعة من القادة العسكريين للرئيس ترمب قائمة من الإجراءات المحتملة ضد إيران، إلا أن الرئيس الأميركي، الذي يبحث عن رد محدود ومكثف لا يجر الولايات المتحدة لصراع عسكري واسع مع إيران، بحسب الموقع، طلب من القادة مجموعة من الخيارات الأخرى.

Advertisements

وقالت شبكة "سي إن إن CNN"، الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الصواريخ التي استهدفت المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو بالسعودية، السبت الماضي، أتت من الجهة الشمالية أي إيران. وأضافت أن الصواريخ المعدلة يمكنها التحليق منخفضة للتخفي عن الرادارات، مؤكدة أنها فشلت في ضرب أهدافها في أرامكو.

وقال مسؤول أميركي لـ"سي إن إن" إن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية حددتا "بدرجة احتمال كبير" المسؤول ومن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وقال المصدر إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كان دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدد.