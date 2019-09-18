حواط: لا يوجد حل اقتصادي سحري من خلال موازنة 2020 لوحدها

أكد عضو تكتل "​الجمهورية​ النائب ​زياد حواط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لا يوجد حل اقتصادي سحري من خلال موازنة 2020 لوحدها المطلوب معالجة جذرية للهدر قبل التفكير ب​الضرائب​، ​الموازنة​ الدفترية من دون اقفال ابواب الهدر لا تنفع، لنبدأ فورا بمعالجة التوظيف العشوائي و​الكهرباء​ و​الاتصالات​ و​مكافحة الفساد​ واقرار تشريعات جديدة تخفف ​العجز​ بالتوازي مع دراسة الموازنة".

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