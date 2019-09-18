النشرة: توقيف 3 أشخاص في بلدة الخضر ببعلبك بجرم تجارة الاسلحة الحربية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "دورية من ​الجيش اللبناني​ داهمت ​بلدة الخضر​ وأوقفت كل من ع.ص.ع. وع.س.ع. وشقيقه أ.س.ع. بجرم تجارة ​الاسلحة​ الحربية وذلك بعد توقيف والدهما منذ خمسة ايّام بجرم تجارة اسلحة والاعتراف عليهم".

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