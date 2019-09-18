وصل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الى ​المانيا​ في جولة تقوده الى ​انكلترا​، ف​الولايات المتحدة الاميركية​ و​اسكتلندا​. وقد بدأ باسيل محادثاته مع مستشار الامن القومي في المانيا بان هاكر، على ان يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الالماني هايكوماس.وسيفتتح باسيل في ​أميركا​ ​مؤتمر​ ​الطاقة​ الاغترابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل وصل الى المانيا في اطار جولة اوروبية اميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.