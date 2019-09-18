اعتقال عنصر من "داعش" خطط لعمل إرهابي في داغستان

أعلن المركز الإعلامي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في داغستان عن "اعتقال رجال الأمن الروسي أحد أنصار "داعش"، كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد رجال الأمن والمسؤولين المحليين في جمهورية داغستان"، مشيراً إلى "إننا تحققنا من أن الموقوف يحمل الجنسية الروسية، وهو من مواليد عام 2000 وبات من مناصري تنظيم "داعش" الإرهابي، منذ أغسطس 019. وخطط لاستهداف عناصر مؤسسات القوة والمسؤولين المحليين في الجمهورية بهجمات إرهابية".
وأشار إلى أنه "تم اعتقال هذا الشاب خلال تنفيذ رجال المخابرات الروسية لعمليات بحث وتحقيق ميدانية في منطقة تاروموفسكي في جمهورية داغستان، حيث أوقفه رجال الأمن وصادروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار".
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