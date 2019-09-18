كشف الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن "​الحكومة​ الفنزويلية تجري مفاوضات سرية مع أنصار ​خوان غوايدو​، الذي نصب نفسه رئيسا، وأن الأخير عجز عن إقناع ​أميركا​ برفع العقوبات بل شددتها مؤخرا ضد ​فنزويلا​"، مشيراً إلى أن "من كانون الثاني حتى نيسان أجرينا مفاوضات سرية مع رفاق غوايدو في ​السلاح​ وعلى الرغم من التصريحات بأن المعارضة لن تتفاوض مع النظام، تحدثنا بعد ذلك مع العديد من ممثلي غوايدو، منهم ستالين غونزاليس، غيراردو بلايد، ميرتينس موتولا، الذي يعتبر أبا سياسيا لهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مادورو يكشف كواليس المفاوضات السرية مع المعارضة: أجريناها من كانون الثاني حتى نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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