ترامب: أعطيت تعليمات إلى وزير الخزانة لزيادة العقوبات على إيران بشكل كبير

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه أعطى تعليمات الى وزير الخزانة ​ستيفن منوتشين​، "لزيادة العقوبات على دولة ​إيران​ بشكل كبير"، معتبرا أنه "أمر جميل أن بلدنا يتمتع بطاقة مستقلة".

وشدد ترامب على أن "​الولايات المتحدة​ في حالة أفضل من أي وقت مضى. أقوى جيش حتى الآن، أكبر اقتصادورقم واحد في مجال الطاقة".

*ترجمة "النشرة".