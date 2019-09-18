ترامب: أعطيت تعليمات إلى وزير الخزانة لزيادة العقوبات على إيران بشكل كبير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه أعطى تعليمات الى وزير الخزانة ستيفن منوتشين، "لزيادة العقوبات على دولة إيران بشكل كبير"، معتبرا أنه "أمر جميل أن بلدنا يتمتع بطاقة مستقلة".
وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة في حالة أفضل من أي وقت مضى. أقوى جيش حتى الآن، أكبر اقتصادورقم واحد في مجال الطاقة".
*ترجمة "النشرة".
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