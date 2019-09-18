شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة مسار الوفد تطلق هاشتاج "ادعم جيشك" لدعم مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر قورة، المتحدث باسم جبهة تصحيح مسار حزب الوفد، إن الحرب الشرسة التي يتم شنها ضد الدولة المصرية ومؤسسة القوات المسلحة، تؤكد أن هناك أجهزة مخابرات تستهدف أمن الوطن واستقراره لنوايا خبيثة وتستغل في هذا الأمر عناصر الجماعة الإرهابية.

وأشار قورة، فى بيان للجبهة اليوم الأربعاء إلى أن الجبهة تحضر لإطلاق هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي "أدعم_جيشك"، لتعريف المواطنين وخاصة نشاط السوشيال ميدا بدور الجيش في حماية الوطن على مدار تاريخه الحديث، وحجم التضحيات التي قدها عناصره حرصا على استقرار الدولة وعدم كونها فريسة للجماعات الإرهابية.

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وأكد أن وعي الشعب المصرى هو حائط الصد ضد كل من يريد تهديد المستقبل الوجودى للدولة المصرية ويعمل على ضرب استقرار الوطن، مطالبا بضرورة الوقوف مع الدولة المصرية ومؤسساتها ضد هذه المنظمات المأجورة.