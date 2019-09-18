هاشتاج «#احنا_معاك_يا_سيسي» يتصدر «تويتر».. ومغردون: هنكمل المشوار مع رجل خاطر بحياته من أجل الوطن

الموجز

تصدر هاشتاج «#احنا_معاك_يا_سيسي» قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، وذلك بعد ساعات من تدشينه.

وشارك الآلاف من النشطاء في الهاشتاج سواء بتغريدات أو فيديوهات، مؤكدين دعمهم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة في حربها ضد بعض المسيئين لمؤسسات الدولة.

وأكد النشطاء أنهم لن ينجروا إلى فخ الوقيعة بين الشعب ورئيسه وجيشه، مؤكدين دعمهم الكامل للدولة المصرية في تلك المرحلة.

وكتبت ايمان النحاس قائلة: « طالما الشعب بيكره الاخوان، وتوقف عن التعاطف معاهم، مهما عملوا صعبانيات، وهم لا يجيدوا الا الأكاذيب، اختاروا أيقونات الثوره الجديده، من مدمنوا المخدرات والحراميه، ومسجلى الآداب، وكمان اصحاب الالفاظ النابيه ، علشان محدش يقول انهم اخوان، خطه محكمه الغباء».

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كما دون حساب تحت اسم نانو فيديو قائلة: « صباح الخير يا مصر، حابه اقول بس أن البلد مش هتقع عشان شويه عيال فرحانين بلعبه الثورة».

كما نشر حساب تحت اسم«توت عنغ أمون» صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو وزير للدفاع ويصلي قائلًا: « اللي يجري عشان يلحق صلاة الجماعة وهو وزير دفاع مينفعش تشكك في ذمته وهو رئيس جمهورية».

ودون حساب تحت اسم الصقر المصري قائًلا: «دا وقت الجد اللي بيبان فيه اللي فعلاً صادق مع نفسه، ومكمل المشوار مع الراجل اللي خاطر بحياته وبأسرته في سبيل مصر ووقف ضد كل قوي الشر، دا الوقت اللي فعلاً محتاج لينا زعيم مصر قاهر الأعداء بكل أشكالهم، دا الوقت اللي بيبان فيه الأصيل من المعدوم الأصل والإنتماء».