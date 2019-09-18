أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ في تصريح له بعد لقاء الأربعاء النيابي ان "جرى طرح ملف ​الكهرباء​ وضرورة تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة لتكون ​مؤسسة كهرباء لبنان​ جاهزة لتلبية كافة المتطلبات القادمة على مستوى اعادة بناء المؤسسة".



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كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي بعد لقاء الأربعاء النيابي: طرحنا ملف الكهرباء وضرورة تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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