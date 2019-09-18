التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، مديرة برنامج زمالة رواد الديمقراطية في ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ لدى مؤسسة "World Learning" شانتال سعيد المشنتف، على رأس وفد من الجمعية، وطلابًا من مختلف ​الدول العربية​، حاوروا الرئيس عون بالأوضاع العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون التقى وفدا من "World Learning" وطلابا عرب حاوروه بالأوضاع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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