كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال في اللبنانية النبطية حققت انجازا بمجال الأبحاث

حققت كلية العلوم ال​اقتصاد​ية وادارة الاعمال في ​الجامعة اللبنانية​ - الفرع الخامس في ​النبطية​ انجازا "من العلامات المضيئة في الجامعة اللبنانية" حيث تم نشر 8 أبحاث لأساتذتها في 5 مجلات عالمية متخصصة ومحكمة من اصل 14 بحثا عرضه وناقشه المؤتمر الذي انعقد منذ اشهر في فرع النبطية بعنوان " ادارة الاقتصاد واقتصاد الادارة" ورعاه رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور ​فؤاد ايوب​ وترأسه منسِّق المؤتمر والمدير التنفيذي لفريق البحوث التطبيقية في الإقتصاد والأعمال:

"GAREB "Group for Applied Research in Economics and Business"

وشكّل المؤتمر "إنجازا علميا كبيرا" من وجهة نظر الأكاديميين وعلى رأسهم البروفسور حسين موسى بدران، أستاذ سابق في الجامعة اللبنانية، والأمين العام الحالي للجامعة الإسلامية. "

ف​الجامعات​ تكبر بباحثيها وبانتاجها المعرفي وإلا تبقى مكانا للإستهلاك السلبي للمنتجات العلمية في الخارج، وعلى رغم أهميته العلمية، لم يكلف الجامعة اللبنانية أي نفقات مادية بل مولته جيوب الباحثين أنفسهم وبمبالغ قليلة جدا راوحت بين 100 ​دولار​ للمشاركين من خارج الفريق "GAREB" و 200 دولار من أعضاء الفريق المشاركين.