لفت وزير الإقتصاد منصور بطيش الى أن "كل النقاط التي طرحناها في لقاء بعبدا الإقتصادي أن في تكتل "لبنان القوي"، ستبحث في الحكومة ابتداء من يوم الإثنين حيث سيكون هناك اجتماعات يوميا الساعة الرابعة"، مشيرا الى أنه "لا يزال أمامنا 27 يوما لإقرار الموازنة".
وأكد بطيش في حديث تلفزيوني "أننا كفريق سياسي نتطلع الى إقرار موازنة جدية، ونحن ذاهبون بهذا الإتجاه"، موضحا أنه "بالاضافة الى موازنة 2020 سيكون لدينا خطة على 3 سنوات لإغلاق العجز بالنسبة للإنفاق غير المجدي"، مضيفا: "في جلسة اليوم انجزنا كل الأمور التي تفاهمنا عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر بطيش: نتطلع الى إقرار موازنة جدية ولدينا خطة لإغلاق العجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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