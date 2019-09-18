بطيش: نتطلع الى إقرار موازنة جدية ولدينا خطة لإغلاق العجز

لفت وزير ​الإقتصاد​ ​منصور بطيش​ الى أن "كل النقاط التي طرحناها في لقاء ​بعبدا​ الإقتصادي أن في تكتل "​لبنان القوي​"، ستبحث في ​الحكومة​ ابتداء من يوم الإثنين حيث سيكون هناك اجتماعات يوميا الساعة الرابعة"، مشيرا الى أنه "لا يزال أمامنا 27 يوما لإقرار ​الموازنة​".

وأكد بطيش في حديث تلفزيوني "أننا كفريق سياسي نتطلع الى إقرار موازنة جدية، ونحن ذاهبون بهذا الإتجاه"، موضحا أنه "بالاضافة الى موازنة 2020 سيكون لدينا خطة على 3 سنوات لإغلاق ​العجز​ بالنسبة للإنفاق غير المجدي"، مضيفا: "في جلسة اليوم انجزنا كل الأمور التي تفاهمنا عليها".