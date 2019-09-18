النشرة: الشرطة العسكرية أوقفت سوريَين دخلا الى منطقة حاصبيا خلسة

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن توقيف دورية من ​الشرطة العسكرية​ في ​الجيش​، في منطقة حاصبيا السوريَين محمد .م .ج وأحمد أ. أ، على خلفية دخولهما المنطقة خلسة وتجوالهما دون اوراق ثبوتية.

وقد تم تسليمهما الى مخفر ​قوى الامن​ في حاصبيا للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.

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