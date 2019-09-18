تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة: لن يستفيد الاغنياء من حساب دعم المستأجرين الفقراء

اشار تجمع مالكي الابنية المؤجرة في ​لبنان​ إلى أنه "بعد طريق الجلجلة الطويلة التي مشاها جميع ​المالكين القدامى​ انتصر الحق وطويت سنين من القهر والعذاب بإمضاء وتفعيل مراسيم حساب الدعم للمستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى للأجور".

وفي بيان له هنأ التجمع "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الذي وعد ووفى، و​الحكومة اللبنانية​ برئاسة ​سعد الحريري​ على انهائها مأساة الايجارات السكنية، التي عاشها ويعيشها ​المالكون القدامى​ منذ سنين طويلة، واحقاق العدالة ولو متأخرة"، مؤكدا على "تمسّكه وحرصه الشديد على مساعدة المستأجرين الفقراء عبر صندوق الدعم الذي سوف يتم تمويله من عائدات ​الضرائب​ والرسوم والغرامات الخاصة بالمالكين".

وطلب التجمع من "جميع اللجان الحريصة على المال العام التأكد من ملفات المستأجرين الفقراء، وفصل الطبقة الميسورة التي تتلطى تحت عباءة الطبقة الفقيرة، وذلك بجميع الوسائل الشرعية والقانونية من كشف للحسابات المصرفية الخاصة بجميع الافراد الذين يتشاركون المأجور وإظهار إثبات نفي ملكية (بطاقات المعلومات عن الملكية العقارية) الخاص بهم جميعاّ والتي يمكن أن تدرّ عليهم دخل ثابت، والتأكد من عدم امتلاكهم لشقق أو منازل أخرى في محيط شعاعي لا يتعدى ال10 كلم".