إخماد حريق داخل خيم للنازحين السوريين في تلة الزفير بعكار

أخمد عناصر الإطفاء في ​الدفاع المدني​ مركز ​خريبة الجندي​ حريقا شب في خيم للنازحين السوريين بمنطقة تلة الزفير خراج بلدة تلعباس في عكار .

وقد أتت النيران على عدد من الخيم، وعلم ان سبب الحريق ناتج عن ماس كهربائي واقتصرت الاضرار على الماديات.

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