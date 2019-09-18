ابو فاعور: تم اقرار 14 مادة من اصل 32 مادة من موازنة العام 2020

أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي لنقاش الموازنة أنه"تم اقرار 14 مادة من اصل 32 مادة من موازنة العام 2020"، مشيرا الى ان "الجميع متهيئ للواقع المالي والاقتصادي والنقاشات كانت ايجابية وقد استفدنا من مناقشات الجلسات السابقة والأمور مشجعة".
ولفت أبو فاعور الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري دعا إلى جلسات مكثّفة للإنتهاء من مناقشة الموازنة في المواعيد الدستورية"، مشيرا الى ان "الحريري أكد انه اذا كان وزير المال قد حدد نسبة ما للعجز في الموازنة يجب ان نعمل على تخفيض النسبة أكثر وهذا الامر تتحمل مسؤوليته كل القوى المجتمعة في الحكومة".
واوضح ابو فاعور ان "وزير المال علي حسن خليل قدم شرحا تفصيليا حول بنود الموازنة وقال انه بدأ بالاطلاع على اقتراحات الكتل النيابية"، مؤكدا انه "تم الاتفاق على ان اساس النقاش سيكون وفق الورقة المقدمة من وزير المالية الذي سيتلقف بدوره الافكار التي تقدمها الكتل المختلفة".
وأعلن أنه "تم اقرار المخطط التوجيهي للكسارات والمرامل وإصدار مرسوم بلائحة الاستثناءات من لائحة الـ3% وتم استثناء 18 قطاعا منها".
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