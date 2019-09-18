الجيش: توقيف قاتل شقيقه بعد مطاردته وإصابته في رجله بالضنية

أعلنت قيادة الجيش أن "المواطن حمد شوك أقدم على ​إطلاق النار​ على شقيقه خضر وزوجته غادة، إثر خلاف على ملكية أرض في محلة جرد مربين ـــ ​الضنية​، أدى إلى وفاة خضر وإصابة غادة في رجلها. على أثرها أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ المواطن شوك بعد تبادل إطلاق النار، أدى إلى إصابته برجله أثناء محاولته الفرار، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص".

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