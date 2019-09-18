اعلنت ​وزارة الاشغال​ عن "البدء بتنظيف مجرى ​نهر الغدير​ في منطقة ​الشويفات​"، واملت من "المواطنين عدم رمي ​النفايات​ بعدها كي لا يطوف مجرى النهر عند هطول ​الامطار​".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاشغال بدأت بتنظيف مجرى نهر الغدير: نرجو عدم رمي النفايات كي لا يطوف النهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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