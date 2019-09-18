باسيل: لمسنا رغبة متوافرة لدى اكثر من 80 بالمئة من النازحين السوريين بالعودة

اكد وزير الخارجية جبران باسيل ان "لبنان ملتزم بالقرار 1701 وهو لم يعتد على اسرائيل بل هي دائما المعتدية تماما كما حصل اخيرا وفي كل مرة، لذلك فاننا نامل مساعدتكم للضغط على اسرائيل لاحترام القرارات الشرعية".
ولفت باسيل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الالماني، الى ان التحدي الابرز الذي نواجهه سويا هو تحدي الارهاب والنزوح السوري بإتجاه لبنان والمانيا، وقد عملنا على تأمين الملجأ وتحملنا الكثير على هذا الصعيد، ونحن نواجه ازمة اقتصادية كبيرة ناهيك عن مواجهتنا الارهاب وقد قام الجيش اللبناني بتحرير الارض ومجتمعنا رفض لارهاب ولم يقبل به.
واوضح اننا لمسنا رغبة متوافرة لدى اكثر من 80 بالمئة من النازحين السوريين بالعودة، والظروف باتت مؤاتية بسوريا لذلك نطلب من المانيا مساعدتنا بالضغط بهذا الاتجاه وتحويل اموال المساعدات لتشجيع هذه العودة. اضاف "رفضنا سابقا توطين الفلسطينيين ونرفض مجددا توطين السوريين".
واشار الى "وجود مليوني لاجئ سوري في لبنان، وهذا الوجود يهدد وجودنا". اضاف باسيل "نحن حريصون على سلامة عودة النازحين ولم يسجل لدينا ممن عادوا من لبنان اي انتهاك لحقوقهم وكرامتهم، وفي السنة الاخيرة عاد اكثر من مئتي الف سوري من لبنان لان الظروف اصبحت مؤاتية، والاجراء الذي اتخذه الجيش اخيرا والذي اتى بقرار من المجلس الاعلى للدفاع بلبنان هو نتيجة قيام تجمعات غير شرعية للنازحين ببناء مساكن غير شرعية، ولبنان سينظم مع المانيا بنهاية تشرين الاول مؤتمرا مشتركا للاستثمار لتشجيع الشركات الالمانية على الاستثمار لدينا".
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