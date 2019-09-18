لفت وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ في تصريح بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في السراي ​الحكومة​ برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى ان "​النقاش​ في مشروع ​الموازنة​ وصل الى المادة 16 وتم تعليق بند الكهرباء".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب: النقاش بمشروع الموازنة وصل الى المادة 16 وتم تعليق بند الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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