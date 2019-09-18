الدفاع التركية: القضاء على 417 "إرهابيا" بشمال العراق منذ انطلاق عمليات المخلب

أكّد المسؤول في ​وزارة الدفاع التركية​، العقيد تامر زينجير، أنّ "عمليّات مكافحة التهديدات والمخاطر كافّة ضدّ تركيا، على رأسها تنظيمات "غولن"، و"بي كا كا/ ي ب ك"، وداعش، متواصلة داخل وخارج البلاد بكلّ عزم وتصميم"، لافتًا إلى أنّ "تركيا أطلقت عمليّة "المخلب" في 27 أيار الماضي في منطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف تدمير مواقع "الإرهابيين" والقضاء عليهم، ومنع الهجمات ضدّ المخافر والقواعد التركية".

وذكّر في مؤتمر صحافي، بأنّ "عملية "المخلب 3" انطلقت في 23 آب الماضي في منطقة "سينات- هافتانين" شمالي العراق ضد "الإرهابيين"، وهي مستمرّة بنجاح في تحقيق أهدافها"، مشيرًا إلى أنّهم "وسّعوا العملية نحو الشرق اعتبارًا من 13 أيلول، لغاية تطهير مساحة 60 كلم من الإرهاب".

وكشف أنّ "القوات التركية تمكّنت خلال عمليات المخلب من القضاء على 111 "إرهابيًّا"، معلنًا أنّ "منذ انطلاق عمليّات "المخلب" وحتّى اليوم، تمّ القضاء على 417 "إرهابيًّا" من "بي كا كا" شمالي العراق، 111 منهم في إطار عمليّات "المخلب".