لفت الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى ان "مجابهة الدولار الأميركي على الصعيد العالمي قد بدأت بشكل جاد"، مبدياً "ارتياحه بشأن علاقات إيران المصرفية مع روسيا التي تجري دون المرور عبر نظام "سويفت"، مشيراً إلى أن "بلدانا أخرى في المنطقة ستنضم إليهما مستقبلا".
وأشار إلى ان "الغربيين تصوروا سابقا أن العلاقات المصرفية تقتصر على سويفت، وتصوروا أنهم إذا حظروها فإن العلاقات والتسهيلات على الصعيد المصرفي ستنهار"، لافتاً إلى "إننا بدأنا بإقامة علاقات مصرفية مع روسيا وتركيا وفق العملات الوطنية كما بدأ العمل مع بلدان أخرى مثل العراق، وهو ما يساهم في اجتياز الكثير من العقبات، وفي الحقيقة فإن معركة جادة لمواجهة الدولار الأميركي قد بدأت بالفعل على الصعيد العالمي، ولو استمرت هذه العملية فإن هيمنة أميركا على الأسواق النقدية والمالية العالمية والنظام المصرفي، ستضعف أو تختفي نهائيا".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: مؤشرات الحرب على الدولار بدأت في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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