ظريف يحذر من حرف الأنظار عن الحقائق في الشرق الأوسط

لفت وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ إلى أن "الاتهامات الأميركية لإيران بشن هجمات على منشآت "​أرامكو​" ​النفط​ية في ​السعودية​، تعد بمثابة صرف النظر عن الحقائق في ​الشرق الأوسط​"، مشيراً إلى انه "على ​الولايات المتحدة​ أن تسعى إلى النظر للحقائق في المنطقة، بدلا من مجرد صرف الانتباه ونشعر أن ​الحكومة الأميركية​ تحاول أن تنسى بشكل ما الحقائق في المنطقة".

وأشار إلى ان "من كانوا يعتقدون أنهم سيهزمون اليمن خلال أيام، باتوا اليوم غير قادرين على رصد صواريخه ولهذا يتهمون إيران بهجوم أرامكو"، لافتاً إلى ان "​الولايات المتحدة الأميركية​ أثبتت أنها أكثر ​حساسية​ إزاء استهداف منشآت النفط في السعودية مقارنة باستهداف المدنيين في اليمن وثبت لدول المنطقة أن شراء ​السلاح​ لن يجلب لها ​الأمن​".

وأكد ظريف أن "لا حل عسكريا للأزمة اليمنية، والحل يكمن في وقف الجرائم ضد الشعب اليمني"، لافتا إلى أنه "لا تزال هناك فرصة لإنهاء ​الحرب اليمنية​ بالوسائل السلمية والحوار".