مسؤول أميركي: أميركا تريد التوصل لاتفاق مع إيران بأي ثمن وخطر الحرب تضاءل

لفت رئيس مكتب وزير ​الخارجية الأميركية​ الأسبق، لاري ويلكرسون، إلى أنّ "​إيران​ أرض شاسعة تتمتّع بقوّة كبيرة، كانت وستبقى لقرون عدّة في هذه المنطقة، ويجب أن ندرك أنّها قوّة مهمّة في المنطقة ويجب الاعتراف بها".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ قد تمّ استبعاده"، مركّزًا على أنّ "خطر الحرب الأميركية مع إيران قد تضاءل، وأنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ تريد التوصّل إلى اتفاق مع إيران بأيّ ثمن". وشدّد على "وجوب أن يقف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ضدّ ​السعودية​ و​إسرائيل​، ويطلب منهم أن"يغلقوا فمهم".