مسؤول أميركي: أميركا تريد التوصل لاتفاق مع إيران بأي ثمن وخطر الحرب تضاءل

لفت رئيس مكتب وزير الخارجية الأميركية الأسبق، لاري ويلكرسون، إلى أنّ "إيران أرض شاسعة تتمتّع بقوّة كبيرة، كانت وستبقى لقرون عدّة في هذه المنطقة، ويجب أن ندرك أنّها قوّة مهمّة في المنطقة ويجب الاعتراف بها".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد تمّ استبعاده"، مركّزًا على أنّ "خطر الحرب الأميركية مع إيران قد تضاءل، وأنّ الولايات المتحدة الأميركية تريد التوصّل إلى اتفاق مع إيران بأيّ ثمن". وشدّد على "وجوب أن يقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدّ السعودية وإسرائيل، ويطلب منهم أن"يغلقوا فمهم".
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