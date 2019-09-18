"طالبان" تؤكد استعدادها للعودة إلى المحادثات مع واشنطن

أعلن كبير مفاوضي حركة "طالبان" الأفغانية شير محمد عباس ستانيكزاي أن "الأبواب مفتوحة لاستئناف المحادثات مع ​واشنطن​، بعد ساعات من مقتل العشرات في هجومين تبنتهما الحركة في البلاد"، مشيراً إلى انه "من جهتنا، الأبواب مفتوحة للمفاوضات".

وفي 10 أيلول، أعلن ​ترامب​ أن المحادثات التي استمرت نحو عام لإبرام اتفاق كان سيمهد لسحب ​القوات الأميركية​ من ​أفغانستان​، باتت بحكم الميتة.