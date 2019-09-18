أعلن كبير مفاوضي حركة "طالبان" الأفغانية شير محمد عباس ستانيكزاي أن "الأبواب مفتوحة لاستئناف المحادثات مع واشنطن، بعد ساعات من مقتل العشرات في هجومين تبنتهما الحركة في البلاد"، مشيراً إلى انه "من جهتنا، الأبواب مفتوحة للمفاوضات".
وفي 10 أيلول، أعلن ترامب أن المحادثات التي استمرت نحو عام لإبرام اتفاق كان سيمهد لسحب القوات الأميركية من أفغانستان، باتت بحكم الميتة.
كانت هذه تفاصيل خبر "طالبان" تؤكد استعدادها للعودة إلى المحادثات مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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