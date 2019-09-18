"إيرنا": روحاني ينتظر الفيزا الأميركية والا فلن يحضر اجتماعات الجمعية العامة

تحدثت وكالة أنباء ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية "إيرنا" عن "إمكانية عدم حضور الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، بسبب عدم صدور التأشيرات الأميركية"، مشيرةً إلى انه "من المرجح إلغاء الزيارة إذا لم تصدر تأشيرات الرئيس روحاني والوفد المرافق في ​الساعات​ القليلة القادمة".

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