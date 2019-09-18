الداخلية المصرية تعلن مقتل 9 "إرهابيين" في مدينتي العبور و15 مايو

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​، مقتل 9 إرهابيين في تبادل ل​إطلاق النار​ مع ​قوات الأمن​ في مدينة العبور شرقي ​القاهرة​، ومنطقة 15 مايو جنوبي العاصمة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، إن "القوات الأمنية قتلت 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور، و15 مايو، من بينهم قيادي حركة لواء الثورة "محمود غريب قاسم محمود قاسم" والشهير بـ"خلف الدهشوري".

وأضاف البيان، أن "غريب متورط في حادثي اغتيال العميد في القوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.

وأكدت الدخلية، في بيانها، العثور على (6 سلاح آلي، 2خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات) في حوزة الإرهابيين.