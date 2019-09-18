اتهم وزير النقل الايراني صالح الجبواني،الإمارات، بـ"أنها على علاقة مع تنظيمي القاعدة وداعش، جنوبي اليمن"، مشيراً إلى انه "لدينا كل الدلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وبالأسماء".
ولفت إلى أن "الامارات تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش اليمني بطريق محافظتي شبوه أبين"، مؤكداً أنه "آن لأبناء محافظتي شبوة وأبين وقبائلها في هذه المناطق تحديد موقف من الإمارات وإرهابييها، قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير يمني: لدينا دلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة و"داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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