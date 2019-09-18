وزير يمني: ‏لدينا دلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة و"داعش"

اتهم ​وزير النقل​ الايراني صالح الجبواني،​الإمارات​، بـ"أنها على علاقة مع تنظيمي ​القاعدة​ وداعش، جنوبي اليمن"، مشيراً إلى انه "‏لدينا كل الدلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وبالأسماء".

ولفت إلى أن "​الامارات​ تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات ​الجيش اليمني​ بطريق محافظتي شبوه أبين"، مؤكداً أنه "آن لأبناء محافظتي شبوة وأبين وقبائلها في هذه المناطق تحديد موقف من الإمارات وإرهابييها، قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم".