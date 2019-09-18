بوتين سيلتقي السيسي خلال قمة روسيا-إفريقيا بسوتشي يومي 23 و24 تشرين الاول

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيعقد مع نظيره المصري ​عبد الفتاح السيسي​، لقاء منفصلا، "على هامش" القمة الروسية-الإفريقية، التي ستعقد في سوتشي يومي 23 و 24 تشرين الاول.

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