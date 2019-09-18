مقتل أكثر 26 تلميذا في حريق في مدرسة في ليبيريا







اسماء السيد - مونروفيا: ذكر مكتب رئاسة ليبيريا الأربعاء أن 26 تلميذاً على الأقل ومعلمين اثنين قتلوا في حريق في مدرسة قرآنية بالقرب من مونروفيا. وأبلغت أجهزة الطوارئ الرئيس جورج وياه أن 28 شخصا لقوا مصرعهم، بحسب ما أفاد المتحدث سولو كيلغبيه لوكالة فرانس برس.

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