شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني محذراً من المكملات الغذائية غير المطابقة :تدمر صحة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، موجهاً للحكومة ممثله في وزارة الصحة بسبب انتشار مكملات غذاء غير مطابقة للمواصفات، تصرف دون إشرف طبي، وتُستنزف أموال الشباب وتدمر صحتهم ومستقبلهم.

وقال بركات، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الإقبال على المُكملات الغذائية الرياضية أصبحت ظاهرة بارزة بين الشباب، من أجل تكوين بنية جسمية لافتة للأنظار، دون التأكد من مدي مطابقتها للمواصفات التي حددتها وزارة الصحة على المحال والأندية الرياضية، متابعاً : "ليس هناك خلافاً حول الأهمية القصوي لممارسة الرياضة، فهي غذاء الجسم، لكن قد يكون السم في العسل".

واضاف بركات، أن هناك من يستغل حماسة الشباب في ممارسة الألعاب الرياضية ورغبتهم في بناء أجسام قوية، ليروج لهم العديد من أنواع المنشطات وهرمونات النمو، والمكملات الغذائية، بالرغم من خطورتها الداهمة وما قد تسببه من أمراض خبيثه، فضلاً عن العقم وتشوهات الأجنة، متابعاً : كل ذلك من أجل حلم يسعى ورائه العديد من الشباب، في تكوين جسم مثالي، متجهين نحو الصالات الرياضية لشراء أنواع مختلفة من العقاقير التي تحتوي على مادة البروتين، بسبب سرعة مفعولها في رسم شكل الجسم المرغوب به، لكنهم يعتمدون على إرشادات المدربين لهم دون أي متابعة أو إرشادات طبية.

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وأشار النائب إلى شباب كثر أصيبوا بأمراض شتي بسبب تناولهم لمنشطات كمال الأجسام والمكملات، حيث تجاوز حجم تداول المنشطات والهرمونات والمكملات الغذائية في مجال الألعاب الرياضية في مصر 6 مليارات جنيه.

ولفت بركات، إلي أن تجار السوق السوداء استغلوا ولع الشباب بالجسم الرياضي،فباعوا لهم الوهم بهرمونات مضروبة لتنهش أجسادهم بقائمة لا تنتهي من الأمراض المستعصية.