شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يطالب بوضع خطة لتوعية الشباب بمخاطر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماجد طوبيا عضو مجلس النواب ، إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الشائعات التى تستهدف مؤسسات الدولة المصرية، وهناك لجان الكترونية تعمل من أجل ترويج هذه الشائعات لتنفيذ مخططات تحريضية ضد الدولة المصرية.

وطالب طوبيا، بخطة لتوعية الشباب بمخاطر السوشيال ميديا، وكيف تستغل الجماعات أو بعض الدول لتنفيذ هذه المخطط بعد أن فشلوا فى حربهم على الدولة المصرية بفضل جنودها البواسل وشرطتها الوطنية، مناشدا الشباب بعدم الانسياق خلف الشائعات او ترديدها دون الوقوف على الحقائق من مصادر موثوق منها.

واقترح عضو البرلمان، عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعى بدور الانعقاد الأخير للبرلمان، والذى سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوعية الشباب بمخاطر وسائل التواصل وكيف تُستغل فى الحرب على مؤسسات الدولة المصرية، لتشويه الصورة الذهنية وللتقليل من حجم الانجازات على أرض الواقع، على أن يتم بث هذه الجلسات على جميع المحطات الفضائية لتصل لأكبر عدد من المواطنين فى مختلف ربوع الجمهورية.